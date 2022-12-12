Пущино
Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5420Пущено, сц. вл.при р. Наре.421259090Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1310. Пущино, сельцо бывшее владельческое, при речке Наре, дворов 31, жителей 170, волостное правление (уездный город в 4 верстах). В ½ версты — церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Пущино3—640Волостное Правление, квартира урядника, помещичья усадьба Рябова.
Усадьба А. С. Чагина, близ с. Семеновское-Рай121214—
Усадьба С. П. Рябова, близ с-ца Пущина4—8—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42243Пущинодеревня54°56'с.ш.37°21'в.д.N-37-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46651413141д Пущинодеревня