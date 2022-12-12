деревня Пущино, деревня Пущино, Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Пущино

Серпуховский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5420Пущено, сц. вл.при р. Наре.421259090
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Пущинская волость
1310. Пущино, сельцо бывшее владельческое, при речке Наре, дворов 31, жителей 170, волостное правление (уездный город в 4 верстах). В ½ версты — церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Пущинская волость
С-цо Пущино3640Волостное Правление, квартира урядника, помещичья усадьба Рябова.
Усадьба А. С. Чагина, близ с. Семеновское-Рай121214
Усадьба С. П. Рябова, близ с-ца Пущина48

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Серпуховский район
42243Пущинодеревня54°56'с.ш.37°21'в.д.N-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Серпуховский муниципальный район, Дашковское сельское поселение
46651413141д Пущинодеревня
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