Брухно Анисья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брухно Анисья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Велентей Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Брухно Соломонида Гавриловна

Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Брухно Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Брухно Назарий Гаврилович

Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Брухно Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Холодная Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брухно Гавриил Григорьевич

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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