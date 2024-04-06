Брухно Анисья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Велентей Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Брухно Соломонида Гавриловна
Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Брухно Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Брухно Назарий Гаврилович
Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Холодная Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Брухно Гавриил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858