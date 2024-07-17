Велентей (Брухно) Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей (Брухно) Ксения Гавриловна

Велентей (Брухно) Ксения Гавриловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Брухно Гавриил Григорьевич

Мать: Брухно Анисья Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велентей Платон Исаевич

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Исайя Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Вовк (Велентей) Матрёна Исаевна

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Велентей Даниил Исаевич

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1876 ст.

Дочь: Велентей Зиновия Исаевна

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.

Дочь: Велентей Наталья Исаевна

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.

Сын: Велентей Михаил Исаевич

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1883 ст.

Дочь: Велентей Агриппина Исаевна

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Велентей Мелания Исаевна

Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.