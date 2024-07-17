Велентей (Брухно) Ксения Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Вовк (Велентей) Матрёна Исаевна
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1876 ст.
Дочь: Велентей Зиновия Исаевна
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.
Дочь: Велентей Наталья Исаевна
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1883 ст.
Дочь: Велентей Агриппина Исаевна
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Велентей Мелания Исаевна
Отец ребёнка: Велентей Исайя Васильевич
Смерть
После 1858