Вовк (Велентей) Матрёна Исаевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
01.11.1887 ст.
Муж: Вовк Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.
Дочь: Вовк Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Вовк Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.
Сын: Вовк Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Вовк Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
09.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Вовк Ефим Гаврилович
Смерть
Неизвестно