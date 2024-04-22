Вовк Ефим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
01.11.1887 ст.
Жена: Вовк Матрёна Исаевна
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.
Дочь: Вовк Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Вовк Матрёна Исаевна
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.
Сын: Вовк Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Вовк Матрёна Исаевна
Рождение ребёнка
09.12.1894 ст.
Мать ребёнка: Вовк Матрёна Исаевна
Смерть
Неизвестно