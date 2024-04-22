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Вовк Ефим Гаврилович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1887 ст.

Жена: Вовк Матрёна Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1888 ст.

Дочь: Вовк Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Вовк Матрёна Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.

Сын: Вовк Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Вовк Матрёна Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1894 ст.

Сын: Вовк Николай Ефимович

Мать ребёнка: Вовк Матрёна Исаевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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