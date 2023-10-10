Педь (Брухно) Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педь (Брухно) Параскева Гавриловна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Брухно Гавриил

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1877 ст.

Сын: Педь Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Педь Григорий Спиридонович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1880 ст.

Дочь: Педь Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Педь Григорий Спиридонович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педь Григорий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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