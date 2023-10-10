Педь (Брухно) Параскева Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Брухно Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1877 ст.
Отец ребёнка: Педь Григорий Спиридонович
Рождение ребёнка
30.04.1880 ст.
Дочь: Педь Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Педь Григорий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно