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Брухно Виктор Гаврилович
Брухно Виктор Гаврилович
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Древо
Место рождения
Покровское
, Чернігівська область
Дата рождения
1849
Дата смерти
1854
Пол
Мужской
Отец
Брухно Гавриил Григорьевич
1814 г.р.
Мать
Брухно Анисья Семёновна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Брухно Гавриил Григорьевич
Мать:
Брухно Анисья Семёновна
Покровское
, Чернігівська область
Смерть
1854
Покровское
, Чернігівська область
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