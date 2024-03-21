Брухно Виктор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрухно Виктор Гаврилович

Брухно Виктор Гаврилович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Брухно Гавриил Григорьевич

Мать: Брухно Анисья Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1854
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close