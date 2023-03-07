Сергей Филиппов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Филипп Логгинов
Мать: Варвара Саввина
Бракосочетание
21.05.1879
Жена: Анна Зиновьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Анна Зиновьева
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Ксения Сергеева
Мать ребёнка: Анна Зиновьева
Рождение ребёнка
05.07.1885
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Анна Зиновьева
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Дмитрий Сергеев
Мать ребёнка: Анна Зиновьева
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Анна Зиновьева
Смерть
Неизвестно