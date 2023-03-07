Сергей Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Филиппов

Сергей Филиппов

avatar

Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Филипп Логгинов

Мать: Варвара Саввина

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1879

Жена: Анна Зиновьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Анна Зиновьева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Анна Зиновьева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1885

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Анна Зиновьева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: Анна Зиновьева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Анна Зиновьева

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close