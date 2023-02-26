Анна Зиновьева
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Зиновий Стефанов
Мать: Евдокия Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1879
Муж: Сергей Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1881
Дочь: Ольга Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
05.07.1885
Дочь: Елена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
01.07.1893
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Филиппов
Смерть
Неизвестно