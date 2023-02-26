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Анна Зиновьева

Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Зиновий Стефанов

Мать: Евдокия Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1879

Муж: Сергей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.07.1881

Дочь: Ольга Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1885

Дочь: Елена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1893

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Филиппов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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