Варвара Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти08.12.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1843
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1846
Сын: Семён Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1850
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
Рождение ребёнка
13.12.1852
Сын: Филимон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
Рождение ребёнка
20.09.1858
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Логгинов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Логгинов
Смерть
08.12.1859
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.