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Варвара Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

08.12.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1843

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1846

Сын: Семён Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1850

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1852

Сын: Филимон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1858

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Логгинов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Логгинов

Смерть
08.12.1859
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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