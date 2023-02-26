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Иван Филиппов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.09.1858

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1858

Отец: Филипп Логгинов

Мать: Варвара Саввина

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Анна Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1888

Дочь: Ульяния Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1891
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