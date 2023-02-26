Иван Филиппов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.09.1858
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1858
Отец: Филипп Логгинов
Мать: Варвара Саввина
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1887
Жена: Анна Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1888
Дочь: Ульяния Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1891