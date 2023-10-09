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Коптелов Александр Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Коптелов Никон Семенович

Мать: Коптелова ?

Рождение ребёнка
11.08.1842

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
11.08.1842

Дочь: Васса Александровна

Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
24.05.1844

Сын: Каптелов Иван Александрович

Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
16.02.1848

Сын: Коптелов Иван Александрович

Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
10.11.1850

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна

Бракосочетание
18.04.1854

Жена: Коптелова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1855

Сын: Коптелов Василий Александрович

Мать ребёнка: Коптелова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.08.1858

Сын: Коптелов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Коптелова Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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