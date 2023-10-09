Коптелов Александр Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Коптелов Никон Семенович
Мать: Коптелова ?
Рождение ребёнка
11.08.1842
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
11.08.1842
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
24.05.1844
Сын: Каптелов Иван Александрович
Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
16.02.1848
Сын: Коптелов Иван Александрович
Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
10.11.1850
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Коптелова Варвара Филипповна
Бракосочетание
18.04.1854
Рождение ребёнка
14.02.1855
Сын: Коптелов Василий Александрович
Мать ребёнка: Коптелова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.08.1858
Сын: Коптелов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Коптелова Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно