Коптелова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптелова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Коптелов Александр Никонович

Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коптелов Василий Никонович

Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптелов Григорий Никонович

Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Никоновна

Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович

Смерть
Неизвестно
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