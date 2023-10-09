Коптелова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Коптелов Александр Никонович
Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коптелов Василий Никонович
Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптелов Григорий Никонович
Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Никоновна
Отец ребёнка: Коптелов Никон Семенович
Смерть
Неизвестно