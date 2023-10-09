Коптелова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1854
Рождение ребёнка
14.02.1855
Сын: Коптелов Василий Александрович
Отец ребёнка: Коптелов Александр Никонович
Рождение ребёнка
16.08.1858
Сын: Коптелов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Коптелов Александр Никонович
Смерть
Неизвестно