Коптелова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптелова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1854

Муж: Коптелов Александр Никонович

Рождение ребёнка
14.02.1855

Сын: Коптелов Василий Александрович

Отец ребёнка: Коптелов Александр Никонович

Рождение ребёнка
16.08.1858

Сын: Коптелов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Коптелов Александр Никонович

Смерть
Неизвестно
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