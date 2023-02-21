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Тюхтин Валентин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Тюхтин Александр Иванович

Мать: Тюхтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1966

Дочь: Поликарпова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Тюхтина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
28.08.1977

Дочь: Колмакова Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Тюхтина Валентина Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Валентина Борисовна

Смерть
1990
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