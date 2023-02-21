Тюхтин Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
09.10.1966
Дочь: Поликарпова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Тюхтина Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
28.08.1977
Дочь: Колмакова Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Тюхтина Валентина Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990