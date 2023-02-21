Колмакова (Тюхтина) Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмакова (Тюхтина) Светлана Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1977

Отец: Тюхтин Валентин Александрович

Мать: Тюхтина Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
07.08.1997

Сын: Колмаков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Колмаков Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
08.09.1998

Сын: Колмаков Ярослав

Отец ребёнка: Колмаков Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
29.12.2004

Дочь: Колмакова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Колмаков Алексей Юрьевич

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Алексей Юрьевич

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