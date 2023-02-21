Колмакова (Тюхтина) Светлана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1977
Рождение ребёнка
07.08.1997
Отец ребёнка: Колмаков Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
08.09.1998
Сын: Колмаков Ярослав
Отец ребёнка: Колмаков Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
29.12.2004
Дочь: Колмакова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Колмаков Алексей Юрьевич
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно