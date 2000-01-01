Тюхтина (Осташкова) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтина (Осташкова) Валентина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1969

Сын: Тюхтин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1977

Дочь: Колмакова Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Тюхтин Валентин Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтин Валентин Александрович

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