Тюхтина (Осташкова) Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1969
Сын: Тюхтин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1977
Дочь: Колмакова Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Тюхтин Валентин Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Бракосочетание
Неизвестно