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Кирюхинъ Савелей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кирюхинъ Сергей

Мать: Кирюхина Фекла Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Лазарева Нонна

Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Денисова Агафья

Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Малова Наталья

Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Афонасьева Василиса

Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кутукова Федосія

Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кирюхинъ Федоръ

Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Агрофена Яковлева

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