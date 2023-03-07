Кирюхинъ Савелей
Место рождения
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кирюхинъ Сергей
Мать: Кирюхина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Лазарева Нонна
Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Денисова Агафья
Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малова Наталья
Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Афонасьева Василиса
Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кутукова Федосія
Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кирюхинъ Федоръ
Мать ребёнка: Кирюхина Агрофена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно