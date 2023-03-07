Кирюхинъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кирила Минаевъ
Мать: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кирюхинъ Савелей
Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Карманова Федосья
Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кирюхинъ Матвей
Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирюхина Фекла Иванова