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Кирюхинъ Сергей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кирила Минаевъ

Мать: Прасковья Алексеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кирюхинъ Савелей

Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Карманова Федосья

Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кирюхинъ Матвей

Мать ребёнка: Кирюхина Фекла Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Фекла Иванова

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