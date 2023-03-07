Денисова (Кирюхина) Агафья
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кирюхинъ Савелей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Денисовъ Николай
Отец ребёнка: Денисовъ Алексей
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Туленкова Авдотья
Отец ребёнка: Денисовъ Алексей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Денисовъ Алексей
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Денисовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Алексей