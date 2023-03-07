Денисова (Кирюхина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Кирюхина) Агафья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кирюхинъ Савелей

Мать: Кирюхина Агрофена Яковлева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Денисовъ Николай

Отец ребёнка: Денисовъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Туленкова Авдотья

Отец ребёнка: Денисовъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Денисовъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Денисовъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Алексей

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