Карнакова (Попова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарнакова (Попова) Клавдия Александровна

Карнакова (Попова) Клавдия Александровна

avatar

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.04.1925

Дата смерти

18.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925

Отец: Попов Александр Васильевич

Мать: Попова Мария Дмитриевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
05.04.1948

Муж: Карнаков Николай Васильевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.06.1949

Сын: Карнаков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Карнаков Николай Васильевич

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаков Николай Васильевич

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Смерть
18.10.2004
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close