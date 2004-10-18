Карнакова (Попова) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения25.04.1925
Дата смерти18.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925
Бракосочетание
05.04.1948
Рождение ребёнка
25.06.1949
Сын: Карнаков Борис Николаевич
Отец ребёнка: Карнаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнаков Николай Васильевич
Смерть
18.10.2004
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость