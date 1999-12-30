Карнаков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1920
Дата смерти30.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1920
Бракосочетание
05.04.1948
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.06.1949
Сын: Карнаков Борис Николаевич
Мать ребёнка: Карнакова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
18.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнакова Клавдия Александровна
Смерть
30.12.1999
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость