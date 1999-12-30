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Карнаков Николай Васильевич

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Место рождения

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.12.1920

Дата смерти

30.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1920

Отец: Карнаков Василий Григорьевич

Мать: Карнакова Анисья Алексеевна

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
05.04.1948

Жена: Карнакова Клавдия Александровна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.06.1949

Сын: Карнаков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Карнакова Клавдия Александровна

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнакова Клавдия Александровна

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
Смерть
30.12.1999
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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