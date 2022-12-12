Алероев Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977
Отец: Рыбальченко Александр
Рождение ребёнка
04.02.2000
Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
04.02.2000
Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
07.07.2011
Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна
Рождение ребёнка
18.06.2013
Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Юлия Анатольевна