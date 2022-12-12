Алероев Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлероев Игорь Александрович

Алероев Игорь Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977

Отец: Рыбальченко Александр

Мать: Алероева Татьяна Алимбековна

Рождение ребёнка
04.02.2000

Сын: Алероенв Олег Игоревич

Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
04.02.2000

Сын: Алероев Олег Игоревич

Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
07.07.2011

Сын: Алероев Богдан Игоревич

Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.06.2013

Сын: Алероев Глеб Игоревич

Мать ребёнка: Попова Юлия Анатольевна

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Юлия Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close