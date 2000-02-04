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Алероев Олег Игоревич
Алероев Олег Игоревич
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Место рождения
Гурьевск
, Гурьевский, Калининградская область
Дата рождения
04.02.2000
Пол
Мужской
Отец
Алероев Игорь Александрович
1977 г.р.
Мать
Попова Юлия Анатольевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2000
Отец:
Алероев Игорь Александрович
Мать:
Попова Юлия Анатольевна
Гурьевск
, Гурьевский, Калининградская область
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