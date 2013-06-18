Алероев Глеб Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алероев Глеб Игоревич

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область

Дата рождения

18.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2013

Отец: Алероев Игорь Александрович

Мать: Попова Юлия Анатольевна

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
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