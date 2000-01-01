Рублёв Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Рублёва Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рублёв Климентий Степанович
Мать ребёнка: Рублёва Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва Ксения Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934