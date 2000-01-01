Рублёв Степан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Степан Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рублёв Кузьма Антонович

Мать: Рублёва Епистимия Никитична

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рублёв Андрей Степанович

Мать ребёнка: Рублёва Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рублёв Климентий Степанович

Мать ребёнка: Рублёва Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Зот Степанович

Мать ребёнка: Рублёва Ксения Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Ксения Евстафьевна

Смерть
1934
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