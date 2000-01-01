Рублёв Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рублёв Степан Кузьмич

Мать: Рублёва Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рублёв Степан Андреевич

Мать ребёнка: Рублёва Васса Луповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Васса Луповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Васса Луповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Васса Луповна

Смерть
Неизвестно
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