Рублёва Ксения Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Рублёв Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рублёв Климентий Степанович
Отец ребёнка: Рублёв Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рублёв Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно