Рублёва Ксения Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Ксения Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рублёв Андрей Степанович

Отец ребёнка: Рублёв Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рублёв Климентий Степанович

Отец ребёнка: Рублёв Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Зот Степанович

Отец ребёнка: Рублёв Степан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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