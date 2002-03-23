Куликов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1930

Дата смерти

23.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: Куликов Степан Иванович

Мать: Куликова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Куликова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Лазарева Валентина Иванова

Татарстан деревня Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Валентина Ивановна

Смерть
23.03.2002
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