Куликов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1930
Дата смерти23.03.2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Куликова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Лазарева Валентина Иванова
Татарстан деревня Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2002