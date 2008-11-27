Куликова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1932
Дата смерти27.11.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1932
Рождение ребёнка
21.05.1960
Дочь: Куликова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2008