Куликова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1932

Дата смерти

27.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1932

Отец: Лазарев Иван Иванович

Мать: Лазарева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
21.05.1960

Дочь: Куликова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Алексей Степанович

Смерть
27.11.2008
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