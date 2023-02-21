Куликов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
20.03.1930
Сын: Куликов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куликов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Александра Степановна
Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно