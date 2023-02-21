Куликов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Куликов Иван Степанович

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
20.03.1930

Сын: Куликов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Куликов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Федор Степанович

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Александра Степановна

Мать ребёнка: Куликова Феодосия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Феодосия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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