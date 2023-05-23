Колотов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1914 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1914 ст.

Дочь: Колотова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести | Место события д. Русско-Воля