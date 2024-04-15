Колотова Фекла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Фекла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Колотов Николай Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Сын: Колотов Василий Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Артемьевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Иван Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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