Колотова Фекла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Колотов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Колотов Иван Артемьевич
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно