Колотова (Колотова) Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1914 ст.
Дата смерти17.03.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1914 ст.
Отец: Колотов Матвей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
06.06.1914 ст.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
17.03.1916 ст.
Новосибирск, Купино, Колотово
Причина смерти: от оспы