Колотова (Колотова) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Колотова) Елена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1914 ст.

Дата смерти

17.03.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1914 ст.

Отец: Колотов Матвей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Крещение
06.06.1914 ст.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
17.03.1916 ст.
Новосибирск, Купино, Колотово
Причина смерти: от оспы