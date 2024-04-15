Колотова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1910 ст.

Дочь: Колотова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Колотов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Дочь: Колотова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Колотов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1914 ст.

Дочь: Колотова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Колотов Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Матвей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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