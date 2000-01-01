Кандалов Ефим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Кандалов Степан Иванов
Мать: Кандалова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимова
Мать ребёнка: Кандалова Матрена Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кандалова Матрена Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кандалова Матрена Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно