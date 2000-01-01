Кандалов Ефим Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалов Ефим Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Кандалов Степан Иванов

Мать: Кандалова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимова

Мать ребёнка: Кандалова Матрена Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандалов Афанасий Ефимов

Мать ребёнка: Кандалова Матрена Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондалов Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Кандалова Матрена Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандалова Матрена Миронова

Смерть
Неизвестно
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