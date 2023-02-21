Кандалова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандалова Мавра

Кандалова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Кандалов Кузьма Степанов

Отец ребёнка: Кандалов Степан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Кандалов Ефим Степанов

Отец ребёнка: Кандалов Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандалов Степан Степанов

Отец ребёнка: Кандалов Степан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандалов Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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