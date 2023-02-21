Кандалова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Кандалов Степан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Отец ребёнка: Кандалов Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кандалов Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно