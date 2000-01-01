Кандалов Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Кандалов Иван Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Кандалова Мавра
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Мать ребёнка: Кандалова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кандалова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандалова Мавра
Смерть
Неизвестно