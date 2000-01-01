Кандалов Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалов Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Кандалов Иван Савельев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Кандалов Кузьма Степанов

Мать ребёнка: Кандалова Мавра

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Кандалов Ефим Степанов

Мать ребёнка: Кандалова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандалов Степан Степанов

Мать ребёнка: Кандалова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандалова Мавра

Смерть
Неизвестно
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