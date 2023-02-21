Кандалова Матрена Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалова Матрена Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеронов Мирон Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимова

Отец ребёнка: Кандалов Ефим Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандалов Афанасий Ефимов

Отец ребёнка: Кандалов Ефим Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондалов Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Кандалов Ефим Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандалов Ефим Степанов

Смерть
Неизвестно
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