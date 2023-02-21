Кандалова Матрена Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеронов Мирон Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимова
Отец ребёнка: Кандалов Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кандалов Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кандалов Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно