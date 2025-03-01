Лукин Яков Никонович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Лукин Никон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 238, Л.782об.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Минина (Лукина) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лукин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Лукина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна
Смерть
Неизвестно