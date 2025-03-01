Лукин Яков Никонович 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукин Яков Никонович

Место рождения

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лукин Никон Иванович

Мать: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 238, Л.782об.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Минина (Лукина) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лукин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукин Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Лукина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лукина (Смолина) Параскева Платоновна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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