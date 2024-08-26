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Лукина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Никон Иванович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Лукина) Евфимия Никоновна

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лукин Яков Никонович

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лукин Павел Никонович

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лукин Алексей Никонович

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лукин Василий Никонович

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лукина) Анна Никоновна

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Лукин Никифор Никонович

Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
После 1915

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