Лукина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Лукина) Евфимия Никоновна
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лукин Яков Никонович
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лукина) Анна Никоновна
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Лукин Никон Иванович
Смерть
После 1915