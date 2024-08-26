Лукин Никон Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиМежду 1902 и 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Лукин Иван Егорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Лукина) Евфимия Никоновна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лукин Яков Никонович
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лукина) Анна Никоновна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна
Смерть
Между 1902 и 1908