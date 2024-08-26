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Лукин Никон Иванович

Место рождения

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Между 1902 и 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Лукин Иван Егорович

Мать: Лукина Екатерина Ивановна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Лукина) Евфимия Никоновна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лукин Яков Никонович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лукин Павел Никонович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лукин Алексей Никонович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лукин Василий Никонович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лукина) Анна Никоновна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Лукин Никифор Никонович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Васильевна

Половинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1902 и 1908

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