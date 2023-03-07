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Обухов Алексей Филиппов

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Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Обухов Филипп Авдеев

Мать: не указана

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Обухов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1808

Дочь: Обухова Лукия Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1809 ст.

Сын: Обухов Евфимий Алексеевич

Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.

Сын: Обухов Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Лукия Алексеевна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Марфа Савина

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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