Обухов Алексей Филиппов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Обухов Филипп Авдеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Обухов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина
Рождение ребёнка
1807
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина
Рождение ребёнка
?.12.1808
Дочь: Обухова Лукия Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина
Рождение ребёнка
19.12.1809 ст.
Сын: Обухов Евфимий Алексеевич
Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.
Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Лукия Алексеевна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Марфа Савина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно