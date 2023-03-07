Обухова Марфа Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Обухов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
1807
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
?.12.1808
Дочь: Обухова Лукия Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
19.12.1809 ст.
Сын: Обухов Евфимий Алексеевич
Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.
Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Лукия Алексеевна
Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно