Обухова Марфа Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Марфа Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Обухов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1808

Дочь: Обухова Лукия Алексеевна

Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1809 ст.

Сын: Обухов Евфимий Алексеевич

Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1811 ст.

Сын: Обухов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Лукия Алексеевна

Отец ребёнка: Обухов Алексей Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Алексей Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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