Обухов Филипп Авдеев
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Обухов Авдей Степанович
Мать: Обухова Феврония Силова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
28.01.1787 ст.
Жена: Обухова Дария Иосифова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Обухова Дария Иосифова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Обухова Дария Иосифова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Обухова Дария Иосифова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834