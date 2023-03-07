Обухов Филипп Авдеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Филипп Авдеев

Обухов Филипп Авдеев

avatar

Место рождения

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Обухов Авдей Степанович

Мать: Обухова Феврония Силова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Обухов Алексей Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1787 ст.

Жена: Обухова Дария Иосифова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Обухова Дария Иосифова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Обухов Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Обухова Дария Иосифова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Обухов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Обухова Дария Иосифова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close