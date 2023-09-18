Белов Федот
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1912
Дата смерти08.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1938
Дочь: Михеева Антонина
Мать ребёнка: Белова Анна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Белов Василий
Мать ребёнка: Белова Анна
Рождение ребёнка
11.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна
Смерть
08.06.1974