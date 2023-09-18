Белов Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

08.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1938

Дочь: Михеева Антонина

Мать ребёнка: Белова Анна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Белов Василий

Мать ребёнка: Белова Анна

Рождение ребёнка
11.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анна

Смерть
08.06.1974
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