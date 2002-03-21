Белов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти21.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Белов Федот
Мать: Белова Анна
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Мария
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Мария
Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Мария
Смерть
21.03.2002