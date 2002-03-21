Белов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Василий

Белов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

21.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Белов Федот

Мать: Белова Анна

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Мария

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Мария

Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Мария

Смерть
21.03.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close