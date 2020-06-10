Михеева (Белова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Белова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

10.06.2020

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: Белов Федот

Мать: Белова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2020
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