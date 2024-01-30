Одарченко Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988
Рождение ребёнка
29.01.2015
Дочь: Налобина Александра
Мать ребёнка: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
28.07.2016
Сын: Одарченко Максим Николаевич
Мать ребёнка: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
01.02.2019
Сын: Одарченко Роман Николаевич
Мать ребёнка: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна
Бракосочетание
07.08.2021