Одарченко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одарченко Николай Владимирович

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Место рождения

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

02.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988

Отец: Одарченко Владимир Иванович

Мать: Одарченко (Андреева) Галина

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.01.2015

Дочь: Налобина Александра

Мать ребёнка: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
28.07.2016

Сын: Одарченко Максим Николаевич

Мать ребёнка: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
01.02.2019

Сын: Одарченко Роман Николаевич

Мать ребёнка: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна

Бракосочетание
07.08.2021

Жена: Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

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