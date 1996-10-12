Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.2015

Дочь: Налобина Александра

Отец ребёнка: Одарченко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
28.07.2016

Сын: Одарченко Максим Николаевич

Отец ребёнка: Одарченко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
01.02.2019

Сын: Одарченко Роман Николаевич

Отец ребёнка: Одарченко Николай Владимирович

Бракосочетание
07.08.2021

Муж: Одарченко Николай Владимирович

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

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