Одарченко (Бершанская) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.2015
Дочь: Налобина Александра
Отец ребёнка: Одарченко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
28.07.2016
Сын: Одарченко Максим Николаевич
Отец ребёнка: Одарченко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
01.02.2019
Сын: Одарченко Роман Николаевич
Отец ребёнка: Одарченко Николай Владимирович
Бракосочетание
07.08.2021
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область